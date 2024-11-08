Песков: Путин не передавал через Орбана послания Украине

Президент РФ Владимир Путин не передавал украинским властям посланий через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, через Орбана ничего не передавал", - цитирует его ТАСС.

Накануне Владимир Зеленский совершил визит на саммит Европейского политического сообщества, проходивший в Будапеште. Отмечалось, что он прибыл в Венгрию впервые с 2022 года.

Ранее Орбан заявлял, что "мирный план" президента Украины Владимира Зеленского приведет к его поражению. Венгрия считает, что ЕС уже терпит поражение вместе с Украиной.