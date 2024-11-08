08 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Уволенный из "Урала" Аверьянов впервые высказался о собственной отставке

Бывший главный тренер екатеринбургского ФК "Урал" Евгений Аверьянов впервые высказался о собственной отставке и обратился к поклонникам команды.

Напомним, на этой неделе "Урал" уволил Аверьянова за неудовлетворительные результаты. Исполнять обязанности главного тренера будет экс-игрок уральцев Олег Шатов, который входил в штаб основной команды. Президент "Урала" Григорий Иванов уже объяснил, почему было решено остановить выбор именно на Шатове.

Сегодня клуб из Екатеринбурга опубликовал на своем официальном сайте комментарий Евгения Аверьянова. Бывший тренер поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

"Уходя из клуба, хочу всем сказать спасибо за то, что верили в меня, поддерживали, переживали. На каждом домашнем матче я видел ваши горящие глаза, чувствовал горячие сердца. Поверьте, это дорогого стоит. Хочу пожелать родному клубу решить ту непростую задачу, которая перед ним стоит, и я уверен, что так и будет. Самое главное – верьте в команду, верьте в ребят, тогда результат обязательно придет", - говорится в обращении экс-наставника уральцев.

Стоит отметить, что сегодня же ФК "Урал" объявил о выпуске фирменного календаря на будущий 2025 год. На нем в самом центре командного фото присутствует уволенный из клуба Евгений Аверьянов.

Календарь ФК "Урал" на 2025 год(2024)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Теги: Аверьянов, отставка, Урал, обращение


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