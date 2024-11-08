Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с маршруткой в Тюмени

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ).

Напомним, сегодня утром, автобус маршрута №6 въехал в опору камеры фотофиксации на перекрестке улиц Холодильной и Малыгина. Пострадали 10 человек. Все они - женщины в возрасте от 22 до 62 лет. У большинства ушибы и другие травмы. Всего в маршрутке находились 25 пассажиров.

Все пострадавшие доставлены в больницу.