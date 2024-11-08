Алиев: Армению "толкают" к войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что руководство Армении подталкивают к новой войне. Политик высказался об этом, открывая в Баку парк Победы.

По мнению Алиева, антиазербайджанские силы, исламофобы, азербайджанофобы, сидящие в некоторых западных столицах, подстрекают Армению к новой войне. Она может стать полной трагедией для армянского государства, пишет ТАСС.

Заявление прозвучало на фоне согласования последних пунктов мирного договора Азербайджана и Армении. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что остались одна-две формулировки, вокруг которых страны продолжат обсуждения.