Экс-главу свердловского минтранса Старкова отпустили из-под домашнего ареста

Суд отпустил из-под домашнего ареста бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова. Ему заменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Напомним, о задержании Старкова стало известно в июле. В отставку он ушел еще в ноябре прошлого года.

По версии следствия, в сентябре 2023 года Старков, будучи еще министром, лично получил от бенефициара строительной компании взятку в 4 млн рублей. За эту сумму он пообещал заключить госконтракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в регионе и искусственных сооружений на них именно с указанным юридическим лицом. Соответствующее поручение министр устно дал начальнику ГКУ "Управление автомобильных дорог", который находился от него в служебной зависимости.

Сейчас Старкову грозит до шести лет лишения свободы