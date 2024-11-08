США временно сняли санкции с ряда российских банков ради энергосделок

США временно - до 30 апреля - сняли санкционные ограничения с ряда российских банков, связанных с энергетикой.

В частности, разрешено совершать сделки с 11 кредитно-денежными организациями, среди которых - Сбербанк, ВТБ, "Открытие" и другие. Из-под санкций также выведены их "дочки" и подконтрольные структуры (с долей от 50%), сообщает РИА Новости.

Это затронуло добычу, переработку, транспортировку и покупку угля, древесины, возобновляемых источников энергии и любых изотопов урана. Основой целью такого шага США стала подстраховка от возможных перебоев в обеспечении энергоресурсами в зимний период.

Между тем, ранее сообщалось, что турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией. Кредитные организации на регулярной основе получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей.