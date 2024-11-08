Новак назвал факторы повышения производительности труда

На Русском экономическом форуме, в рамках пленарной дискуссии по развитию человеческого благополучия и экономического развития, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак рассказал о мерах, необходимых для реализации национальных проектов по формированию устойчивой экономики и социальной сферы.

Одна из ключевых мер для этого – повышение производительности труда. Он отметил, что сейчас она составляет полтора процента в год, поставили задачу выйти на 3 процента. Для этого необходимо стимулировать внедрение программного обеспечения, искусственного интеллекта и роботизации.

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин и вовсе заявил, что производительность труда – это стратегический вопрос стабильности государства.

"Если у нас производительность труда много лет меньше 1,5%, а должна была быть 2,5%. Посчитайте за 10 лет, сколько должен был быть валовый продукт страны. Вот сейчас и ставится задача выйти на эти искомые 2,5% роста производительности труда в год", - рассуждает эксперт.

Губернатор Челябинской области, среди прочего, отметил, что производительность труда, в том числе, "лечит инфляцию", ставшую особо актуальной в последнее время.

По его мнению, для этого совсем не обязательны крупные финансовые вливания со стороны государства. Для этого необходимо лишь "навести порядок" на предприятиях – внедрите бережливое производство, сделайте цифровой тайминг того, чем занимаются люди. И вы найдете столько денег, сколько у вас кредитов в банке. И эти деньги направляйте на закупку новых технологий.