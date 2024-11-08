Песков: Владимир Путин обязательно поздравит Пахмутову с юбилеем

Владимир Путин обязательно поздравит композитора Александру Пахмутову с юбилеем. Об этом "Известиям" рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Он уточнил, что это обязательно произойдет.

"Это тоже мы никогда не анонсируем. Президент обязательно поздравит с днем рождения", - продолжил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, готовятся ли какие-то указы о награждении Пахмутовой.

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. В этом году ей исполняется 95 лет.