В селе Успенка Тюменского района работает новая амбулатория

В селе Успенка Тюменского района работает новая амбулатория, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В этом учреждении получают медицинскую помощь жители Успенки, а также ближайших садовых товариществ.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что амбулатория оснащена новым оборудованием и комфортными кабинетами.

"Отдельное преимущество — появление стоматологической хирургии. Также в будущем начнет работать кабинет УЗИ", - сообщил глава региона.

Главный врач Областной больницы №19 Мигран Мартиросян сообщил, что новая амбулатория построена на месте старой участковой больницы. Он уверен, что в новом учреждении, в комфортных условиях специалисты смогут успешно лечить и предупреждать болезни.

Жители села Успенки рады открытию амбулатории. Женщина, которая привела свою дочь к педиатру заявила, что вместе с дочерью очень быстро прошли врача-педиатра и сдали кровь.

"Мы очень рады, что у нас открылась новая амбулатория. Раньше мы лечились в маленьком помещении, было душно, большие очереди", - сообщила она.

Амбулатория филиала Областной больницы №19 построена в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".