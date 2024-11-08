Пассажирка устроила дебош на рейсе Москва – Сургут

В самолете, летевшем из Москвы в Сургут, произошел дебош. Его устроила нетрезвая дама, ранее судимая по нескольким статьям УК. Дама с признаками алкогольного опьянения в присутствии своей четырехлетней дочери материла бортпроводников. Командир воздушного судна составил акт о нарушении правил поведения.

Когда самолет приземлился в Сургуте, на выходе дебоширку ждали транспортные полицейские. В их присутствии она продолжала вести себя вызывающе, оскорбляла полицейских и сопротивлялась их действиям. Медицинское освидетельствование подтвердило – дебоширка пьяна.

Позже выяснилось, что в 2015 г. она уже привлекали к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти и его оскорбление, в 2023-ем – за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Также у нее есть три "административки".

В результате буйного поведения на борту пассажирка получила протоколы за мелкое хулиганство, нарушение правил поведения в самолете и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ребенка передали отцу, нарушительницу поместили в специальное помещение для задержанных, приводит портал МВД медиа слова официального представителя министерства Ирины Волк.