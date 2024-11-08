Билеты на поезда подорожают в России с 1 декабря

Поездки на пассажирских поездах подорожают в России с 1 декабря. Стоимость билетов вырастет на 11,6%. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пояснительную записку Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к проекту распоряжения правительства об индексации тарифов.

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Цены изменятся на все виды вагонов: плацкарт, купе и люкс.

Также ФАС России увеличит железнодорожный тариф на 13,8% для грузов. Дополнительно увеличатся тарифы на перевозки контейнеров, строительных грузов и порожних вагонов. На перевозках нефтепродуктов эта мера не отразится.

Отмечается, что рост оказался меньше ожидаемого. Полученные средства помогут пополнить парк РЖД новыми отечественными вагонами с улучшенными условиями и обеспечить поставку локомотивов для роста грузоперевозок.

За последний год в России также подорожали авиабилеты: в среднем на 15%.