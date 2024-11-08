23 многоквартирных дома в подшефном Кременском районе (ЛНР) восстановили астраханцы

В подшефном Кременском районе Астраханской области восстановили 23 многоквартирных дома. Об этом губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину во время совещания сообщила и. о. регионального министра строительства и ЖКХ Наталья Маркитантова. Кроме того, в муниципальном округе в этом году отремонтировали Кудряшовскую и Епифановскую школы, сети водо- и газоснабжения.

Наталья Маркитантова также отметила, что в селе Новая Астрахань построили врачебную амбулаторию и заканчивают восстановление здания, где расположится местная администрация и почтовое отделение.

Помимо этого, созданы аварийные бригады, которые оперативно ремонтируют кровлю домов после попадания снарядов и осколков. В этом году они устранили повреждения более чем на 250 участках сетей газоснабжения и закрыли тепловой контур в 90 многоквартирных домах.

"Мы сформировали план работ на следующий год и согласовали его с администрацией Кременского округа. Будем и дальше поддерживать наших соотечественников и делать всё, чтобы на их родную землю вернуть спокойную мирную жизнь", – отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.