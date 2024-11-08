10 причин рожать: Дмитрий Вяткин озвучил инициативы по поддержке семей

В бюджете России на следующий год на социальные программы заложено до 2 трлн руб., ЕР просит увеличить эту сумму на 100 млрд руб. на поддержку семей с детьми, об этом рассказал депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин на пленарном заседании РЭФ по демографии и рождаемости. Также депутат озвучил 10 инициатив, которые планируют реализовать для повышения рождаемости в России, передает корреспондент Накануне.RU.

В Государственной думе прошли парламентские слушания по вопросам “народоувеличения”, рассказал депутат Дмитрий Вяткин на РЭФ. Там были выработаны рекомендации для регионов в проектах с федеральным софинансированием. Сегодня под особым контролем из-за убыли населения находится 41 регион. Со следующего года на реализацию региональных программ будут выделены дополнительные средства — 12,5 млрд руб. Разработано 10 мероприятий по трем группам для увеличения демографии в стране.

"Студенческая семья" и группы временного пребывания в вузах

Первая группа предложений — развитие инфраструктуры и сервисов для семей с детьми. Задача номер один — создание в вузах групп кратковременного пребывания детей студентов, комнат матери и ребенка. В Челябинской области по решению губернатора студенческим семьям делается единовременная выплата, напомнил депутат Вяткин. Практику стоит распространить по всей стране, но для этого нужно определить законодательно, что такое “студенческая семья”.

Женские консультации

Также депутаты предлагают создать в женских консультациях служб, обеспечивающих подготовку семей к рождению ребенка. Еще одна мера поддержки — бесплатная подготовка к ЭКО. Третья инициатива — создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных: кроваток, колясок, пеленальных столиков, детских кресел и так далее. Если молодая семья не имеет возможности приобрести все необходимое самостоятельно, то всегда есть вариант взять напрокат, а потом передать другим. Также чиновники задумались об организации присмотра и ухода за детьми до трех лет, такая помощь молодым мамочкам, которым не с кем оставить ребенка на какое-то время, должна быть обеспечена в рамках социального обслуживания.

Детям из многодетных семей, получающих среднее профессиональное образование или учащихся в вузах, предлагается компенсировать 50% оплаты за учебу.

Беременность и рождение детей

Поддерживать семью нужно на этапе беременности женщины и подготовки к родам, считает Вяткин. Здесь предусмотрены единовременная выплата в размере не менее 300 тыс. руб. при рождении третьего или последующего ребенка и выплата 100 тыс. руб. при постановке на учет по беременности женщине, которая обучается на очном в вузе.

Главное предложение, как вишенка на торте, — компенсация молодой семье стоимости найма квартиры в размере не менее 50% от расходов по договору найма.

“В первую очередь эти мероприятия будут реализованы в каждом из 41 региона, в которых имеется тяжелая демографическая ситуация, — пообещал Вяткин. — А от себя добавлю один момент: социальная поддержка имеет очень важное значение, но основной курс государства — это пропаганда деторождения и семейного образа жизни. Этим должна быть пронизана вся информационная повестка в нашей стране”.

Также Вяткин анонсировал, что с 2026 года в России появится новая выплата для семей с двумя детьми и с доходами не выше 1,5 прожиточных минимумов — эта категория граждан будет платить налог физических лиц по ставке 6%, а все, что начислено свыше, будет возвращаться единой выплатой этим семьям, рассказал на форуме депутат ГД Дмитрий Вяткин. Особая мера поддержки будет оказана работающим родителям, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет можно получать независимо от формата работы, и даже если мама выйдет на работу раньше, выплаты она продолжит получать. Действия основных жилищных программ были продлены по поручению президента, речь идет о семейной ипотеке и выплате на погашение ипотечных кредитов, которые получают многодетные родители.

“В ряде территорий, которые сталкиваются с большой убылью населения, в частности Дальний Восток, с 1 июля выплаты на погашение кредита будут увеличены с 450 тыс. до 1 млн, — напомнил депутат. — В Приморском крае эта система уже апробирована”.