В Тюмени будут судить участников банды за грабеж, вымогательство и похищение людей

Прокуратура Тюменской области направила в суд два уголовных дела о бандитизме и похищении человека. Обвинение предъявлено двум местным жителям в возрасте 24 и 35 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в участии в вооруженной банде, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц, похищении человека, совершенном с угрозой применения насилия, из корыстных побуждений, организованной группой, в грабеже, в разбое, вымогательстве с применением насилия.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемые вошли в состав организованной их знакомым вооруженной преступной группы с целью совершения нападений на лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств на территории города Тюмени, и хищения у них имущества. На вооружении у банды имелся травматический пистолет и патроны для использования в нападениях.

С октября 2022 года по март 2023 года они нападали на лиц, которые, по их мнению продавали наркотики. Назначая встречи под различными предлогами, соучастники вывозили потерпевших на автомобиле в малолюдные места, где угрожая пистолетом, требовали деньги, забирали мобильные телефоны и с помощью банковских приложений похищали деньги со счетов, в том числе оформляя на имя потерпевших микрозаймы. После этого на видео записывали "признания" в торговле наркотиками и угрожали распространить видео, если потерпевшие обратятся в полицию.

В результате незаконных действий членов вооруженной банды троим потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 750 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу. 36-летний организатор банды скрылся от следствия и объявлен в розыск.