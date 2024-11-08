В Дагестане экс-замминистра вменили взятку в 60 миллионов

В Дагестане задержан бывший заместитель министра образования и науки республики. Ему вменяют получение взятки в 60 млн руб.

Следователи полагают, что в 2013-23 гг. чиновник получил от бизнесмена 60 млн руб. В ответ он должен был помогать представляемой его визави организации заключать госконтракты на ремонт объектах, подведомственных министерству.

Всего было заключено 15 государственных контрактов на 160 млн руб. Политик задержан. Вскоре его могут арестовать, сообщает СКР.