Двухлетняя Соня, которую родители лишили воды и еды, умерла в Комсомольске-на-Амуре

Супружеская пара из Комсомольска-на-Амуре подозревается в том, что до смерти заморила нежеланную двухлетнюю дочь. Супругов арестовали, сообщает SHOT.

По версии следствия, 27-летняя Екатерина и ее 29-летний муж Илья придумали способ, как избавиться от нежеланной дочери Сони. Чтобы у девочки не было телесных повреждений, они на долгое время лишали ее воды и еды. История началась в июне.

Как пишет издание, девочка постоянно плакала и просила дать ей хотя бы глоток воды. Родители игнорировали просьбы ребенка.

В конце октября девочка весила в два раза меньше, чем весной — менее 10 килограммов. Соня уже с трудом передвигалась и ни на что не реагировала.

По данным издания, девочка умерла 3 ноября.

Тело ребенка обнаружили близкие семьи, они вызвали полицию и скорую.

Супруги пытались убедить следователей, что Соня умерла из-за продолжительной болезни, но в итоге начали путаться в показаниях. Судмедэкспертиза установила, что смерть девочки наступила от сильнейшего истощения.

"Арестованные заявили, что не планировали ребенка, не хотели, чтобы он рождался, и не хотели заниматься его воспитанием", — сообщил SHOT.

Как выяснилось, Екатерина и Илья официально трудоустроены не были, к уголовной ответственности не привлекались.