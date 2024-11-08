08 Ноября 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

В России при нормальной нагрузке не хватает 550 тыс. учителей - "Родная школа"

В России не хватает примерно 550 тыс. учителей при нормальной нагрузке, то есть при работе на одну ставку. Такой результат по итогам анализа получила "Родная школа", и примечательно то, что он получен на основе официальных данных Минпросвещения РФ.
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Сейчас в школах России примерно 1,05 млн педагогов (иногда приводится цифра 1,2 млн, но это всех "педагогических работников"). А общее число ставок 1,6 млн. Эта цифра, видимо, получена из расчета общего количества часов всех учителей. То есть их дефицит составляет около 550 тыс. Иными словами, два учителя работают за троих, или в среднем из трех учителей есть только два.

Общее количество учителей-предметников с 2015 года сокращается. Если девять лет назад их было более 770 тыс., то сейчас - 750 тыс. В процентах сокращение кажется не очень большим, однако численность школьников увеличилась с 14 млн до 18 млн, то есть почти на 30%, а учителей стало только меньше. Сильнее всего сократилось количество учителей ОБЖ - на 22%, химии - на 14%, технологии - на 10%, физики - на 7%. И все учителя работают с повышенной нагрузкой.

Характерно, что если в 2015 году на 100 предметников было 38 учителей начальной школы, то сегодня - 43. То есть российская школа все больше становится в основном начальной.

В анализе отмечается, что почти четверть учителей ведут совершенно не связанные между собой предметы - это результат нехватки педагогов. Основная причина - позорно низкие зарплаты учителей, уверен лидер движения член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев. За такие деньги в школу просто никто не хочет идти. Это подтверждается результатами недавнего опроса: зарплатные ожидания у потенциальных учителей более чем в два раза превысили реальные.

"Вопрос материального обеспечения, как ни крути, выходит на первый план. Для сохранения суверенитета руководству страны придется принять решение кардинально увеличить финансирование отрасли, причем деньги в первую очередь должны пойти именно на зарплаты учителям, а не в карманы распильщиков бюджета, цифровизаторов и прочих прохиндеев всех мастей", - делает вывод эксперт.

Теги: учителя, школа


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