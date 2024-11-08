"Народный марш на Вашингтон" пройдет в США накануне инаугурации Трампа

Демонстрация "Народный марш на Вашингтон" планируется в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает The Washington Post.

Митинг запланирован на18 января. В нем примут участие около 50 тысяч человек, в частности, сторонники меньшинств и борцы за права мигрантов и репродуктивные права. Инаугурация президента США пройдет 20 января.

Демонстранты намерены выразить протест в связи с политическими приоритетами Трампа, передает ТАСС.

Напомним, в 2020 году, когда Трампа обошел Джо Байден, в США прошли протесты против результатов выборов президента. Трамп заявлял, что подсчет голосов был нечестным. Его сторонники провели акции в нескольких штатах. В частности, митинги прошли в таких городах, как Атланта, Таллахасси, Остин, Бисмарк, Бойсе и Финикс. В ряде городов начались столкновения.