В Екатеринбурге оставили в силе приговор экс-полицейскому, не отправившему наряд на место ЧП

Свердловский областной суд оставил в силе приговор бывшему полицейскому Вадиму Ахтарову. Экс-силовик получил условный срок за халатность, повлекшую смерть человека.

Речь об инциденте в ночь на 29 мая 2022 года: группа мигрантов напала на горожанина на улице Грибоедова в Екатеринбурге и до смерти его избила. Сообщалось, что полиция несколько раз получала об этом сигналы, но никаких действий предпринято не было. В региональном ГУ МВД установили, что в ту ночь сообщения о преступлении принял старший оперативный дежурный ДЧ ОП №13 УМВД по Екатеринбургу. Однако он не среагировал на вызовы и не отправил наряд на место ЧП.

По итогам проверки полицейский был уволен из органов, но затем смог через суд восстановиться на службе и даже отсудить компенсацию. Позже МВД все же уволило сотрудника, а спустя год следствие предъявило майору обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая смерть человека).

Дело было направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Процесс стартовал в августе прошлого года, а в июне нынешнего года был оглашен приговор. Экс-силовик получил 2 года лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на 2 года. В дальнейшем приговор обжаловали прокуратура и адвокат осужденного.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции оставил приговор Ахтарову без изменений. Стоит отметить, что своей вины бывший полицейский так и не признал.