Разгром. Трамп набрал более 300 голосов выборщиков

На выборах президента США Дональд Трамп одержал победу в Неваде - одном из семи колеблющихся штатов, которые и определили исход выборов. И набрал уже 301 голос выборщиков.

Формально не объявлен результат в последнем штате - Аризоне, но там у Камалы Харрис уже нет никаких шансов. Таким образом, Трамп победил во всех колеблющихся штатах и набирает 312 голосов против 226 у Харрис, одерживая разгромную победу. Хотя его перевес по числу голосов американцев не столь велик - примерно 52 на 48, случившийся разгром стал возможен благодаря местной системе выборщиков, когда победитель в штате получает все голоса выборщиков штата.

Также ожидаемым итогом выборов стало то, что все штаты, кроме колеблющихся, проголосовали с заранее известным результатом. То есть исход выборов в США решают несколько штатов. На прошедших выборах их было всего семь.