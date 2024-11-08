100 тысяч рублей будут выплачивать студенткам за рождение детей в Хабаровском крае

Единовременную выплату в 100 тысяч рублей будут выдавать студенткам, родившим ребенка в Хабаровском крае. Такую инициативу поддержали депутаты. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе думы региона.

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Деньги смогут получить девушки в возрасте от 18 до 23 лет.

"На заседании комитета по вопросам соцполитики депутаты поддержали инициативу установить в крае единовременную выплату женщинам, обучающимся очно, в связи с рождением ребенка. Единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей смогут получить женщины, родившие ребенка в возрасте от 18 до 23 лет, очно обучающиеся в краевых образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях", - говорится в сообщении.

Нововведение направлено на стимулирование рождаемости, а также повышение уровня благополучия женщин.

Уточняется, что за январь - август 2024 года в регионе родилось 7 703 ребенка, что на 309 меньше, чем за аналогичный период 2023 года.