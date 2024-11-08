Звание «Народный герой Дагестана» присвоено астраханцу-участнику СВО

За боевые заслуги военнослужащего из села Большой Могой Володарского района Ирлана М. также отметили наградой Республики Дагестан «Золотая звезда». Ее вручили по инициативе общественной организации «Родной Дагестан» совместно с региональным фондом «Народное мнение», сообщает сетевое издание «Заря Каспия».

До специальной военной операции Ирлан работал слесарем-инструментальщиком в Татарстане. После начала мобилизации астраханец заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на службу в артиллерийский дивизион бригады «Дагестан-Буйнакск». Он принимал участие в боях на территории СВО. За эти и другие подвиги мужчина был награжден медалями, среди которых «Золотая Звезда».

Присоединиться к герою и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.