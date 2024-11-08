Яна Лантратова назвала причиной вымирания страны "антисемейный уклад экономики"

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что наша экономика имеет "антисемейный" уклад, передает корреспондент Накануне.RU. Об этом она сказала на Русском экономическом форуме в Челябинске, где, среди прочего, обсуждают назревшие проблемы демографии.

По данным Росстата, естественная убыль населения страны в 2023 году составила 495,2 тыс. человек. Кроме того, снижаются показатели рождаемости, которые в 2023 году составили 1 млн 264 тыс. детей. Это стало минимальным показателем за 24 года. Число родившихся на 1 тыс. человек составило 8,7 — ниже показатель был только в 1999 году, тогда он составлял 8,3 на 1 тыс. чел.

"Мы вымираем в силу каких причин? — задается вопросом депутат Госдумы Яна Лантратова. — Во-первых, это комплекс ложных мировоззренческих установок, а второе — некий "антисемейный уклад" в экономике. Что имеют в виду? По данным Росстата на 2022 год, среди многодетных семей 37,7% считаются официально бедными, то есть малоимущими. Среди семей с двумя детьми таких 16,4%, а среди семей без детей — только 2%".

Поэтому, как говорит Яна Лантратова, не нужно удивляться, что средний возраст женщины, рожающей первого ребенка — около 29 лет. Общество, где дети — "обуза", а не источник процветания, обречено на вымирание, заявила депутат. Чтобы исправить ситуацию, нужно перейти от идеологии народосбережения к народоприумножения, считает она, а многодетная семья должна стать залогом высокого социального статуса.