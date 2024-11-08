Тонну кокаина, который везли через Россию в ЕС, изъяли в Ленинградской области

Сотрудники ФСБ изъяли тонну кокаина, который перевозили через Россию в одну из стран Европейского союза (ЕС). Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

За несколько часов до задержания двое граждан Балканских стран попытались сбыть 20 килограммов наркотиков. Для этого они оборудовали тайник в лесополосе в Ленинградской области.

"Пресечен канал поставки латиноамериканского кокаина в государства Европейского союза транзитом через территорию России. На территории Ленинградской области задержаны с поличным двое граждан одной из Балканских стран, которые осуществили загрузку в тайник автомобиля 984 брикетов с кокаином весом по 1 кг каждый, намереваясь вывезти их в одну из стран Евросоюза", - сообщили в ЦОС.

За несколько часов до задержания иностранцы хотели продать 20 килограммов кокаина в России. Координаты тайника они сообщили российским наркоторговцам.

При извлечении наркотиков задержали гражданина Эстонии и двоих граждан России.

"Общая масса изъятого кокаина составила более 1 тонны. Его оптовая стоимость на черном рынке составляет более 3,5 млрд рублей", - сказали в ФСБ.