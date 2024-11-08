Кремль отреагировал на информацию о базе разведывательных дронов НАТО у российской границы

Сообщения о намерении Финляндии разместить базу разведывательных беспилотников НАТО вдоль границы с Россией надо проверять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео с его комментарием опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.

Песков напомнил, что финской стороной, когда они вступали в НАТО, были сделаны заявления о том, что Финляндия не будет у себя размещать элементы военной инфраструктуры вблизи российских границ.

"Это были официальные заявления, их легко вспомнить", - отметил представитель Кремля.

В сентябре Минобороны Финляндии сообщило, что штаб сухопутных войск НАТО будет расположен в городе Миккели. Это примерно в 300 километрах от Санкт-Петербурга и 140 километрах от границы с Россией. Там уже располагается штаб Сил обороны Финляндии.

После начала спецоперации Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. В итоге они вступили альянс в апреле прошлого года. Финляндия стала 31-м участником альянса, Швеция — 32-м. В этом году Финляндия подписала соглашение о военной и политической поддержке Украины на 10 лет.