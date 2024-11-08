08 Ноября 2024
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Экономика Мурманская область
Фото: citymurmansk.ru

Губернатор и глава Мурманска побывали на стройплощадках социально-значимых объектов города

Андрей Чибис и Юрий Сердечкин накануне проконтролировали ход строительства социально значимых объектов города Мурманска.

В программу объезда губернатора Мурманской области и главы города Мурманска вошли жилые дома, хирургический корпус онкологического диспансера, Центр культурного развития на улице Аскольдовцев, школа на улице Советской, которые возводятся в областном центре в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и национальных проектов, сообщает пресс-центр администрации столицы Заполярья.

(2024)|Фото: citymurmansk.ru

Так, в рамках нацпроекта «Культура» в Мурманске строится Центр культурного развития. В здании ведется армирование и бетонирование колонн, перекрытие технического чердака, устройство кирпичных перегородок ограждающих конструкций из газобетонных блоков. Также на объекте прокладываются сети инженерно-технического обеспечения.

(2024)|Фото: citymurmansk.ru

Продолжается внутренняя отделка помещений здания школы на улице Советской. В корпусе, рассчитанном на 500 мест ведется устройство инженерных сетей и вентилируемого фасада. Продолжаются работы по облицовке входных групп и благоустройству участка.

(2024)|Фото: citymurmansk.ru

В доме на улице Успенского полностью готовы две секции из четырех. В секциях 1 и 4 подрядчик заканчивает внутреннюю отделку. Завершаются работы по облицовке фасада четвертой секции.Все 128 квартир будущего жилого здания предназначены для мурманчан, ожидающих переселения из аварийного жилфонда и детей-сирот. Уже заасфальтирована территория двора, оборудована парковка.

(2024)|Фото: citymurmansk.ru

Теги: андрей чибис, юрий сердечкин, социально-значимые объекты мурманска, мурманчане, на севере-жить


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