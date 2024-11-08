08 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

"Испытание провалено": мэр Екатеринбурга лишил чиновников премий из-за плохой уборки снега

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов лишил премий глав районов. Поводом для этого стала плохая уборка города от выпавшего снега.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ситуация обсуждалась на совещании Орлова с руководителями районов уральской столицы. Мэр рассказал, что в середине недели начался снегопад, который стал первым серьезным испытанием для служб благоустройства.

"Коллеги, это испытание провалено. Не говоря об окраинах, даже в центре города улицы грязные. Я просил убрать сформированные снежные валы в кратчайшие сроки – поручение не исполнено", - отметил глава Екатеринбурга.

Орлов заявил, что "этого терпеть нельзя".

"Главы районов депремированы, распоряжение я дал. Если ситуация не изменится, поставлю кадровый вопрос", - предупредил чиновников мэр, поставив задачу, чтобы уже к понедельнику город был чист.

Напомним, ранее Алексей Орлов поручил вывести дополнительные силы на уборку снега и призвал жителей не мешать уборщикам.

Теги: Орлов, снег, премии, чиновники, Екатеринбург


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Ранее 06.11.2024 14:45 Мск Мэр Екатеринбурга призвал жителей не мешать уборке города от снега

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