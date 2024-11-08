Эксперт: На рынке труда происходит переход к "семейноцентричности"

Сооснователь и генеральный продюсер хаба семейных проектов и программ "Семья 3.0" Ольга Ручьёва на Русском экономическом форуме в Челябинске заявила, что в России на рынке труда происходит переход от "человекоцентричности" к "семейноцентричности".

В корпоративном секторе российских регионов становится все более распространенной политика, ориентированная на семьи работников. Эксперт подтверждает высказанный тезис о том, что бизнес становится партнером государства и общества в реализации демографической политики.

По наблюдениям эксперта, в последние годы наблюдается актуализация темы баланса семьи и работы: если раньше человек на первый план ставил решение деловых вопросов, то сегодня в выборе между работой и семьей люди предпочитают уделять больше внимание именно семье. Меняется роль и отношение к отцовству в обществе – отец становится не только добытчиком, но и воспитателем. Чем выше социальный статус у мужчины, тем больше он ориентирован на семью.

"Стало нормой сказать, что "я не могу прийти вовремя" на заседание Государственной думы, либо на Совет директоров, "потому что у моего ребенка праздник в детском саду и мне надо его обязательно посетить". И это действительно новая реальность, в которой живет бизнес", – рассказывает Ручьева.

Она также ссылается на исследование, которое показывает, что вовлеченные в семейные отношения сотрудники лучше справляются с работой, чем их невовлеченные коллеги. Так, в компаниях с большим количеством семейных сотрудников на 21% больше прибыли и выше моральный дух в коллективе. Кроме того, семейные сотрудники на 41% реже отсутствуют на рабочем месте без уважительной причины, а также стремятся предоставить клиентам более высокий уровень сервиса.

Ранее генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов заявил о том, что между работодателями и государством сложился консенсус по демографической повестке – ее "подхватили" крупнейшие корпорации страны. Так, работодатели стали более лояльно относиться к уходу работниц в декретный отпуск, что ранее трудно было себе представить.