08 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Педагог спецшколы Екатеринбурга, которого обвиняли в организации изнасилования детей, скончался

Бывший педагог спецшколы №124 в Екатеринбурге, который, по рассказам воспитанников, заставлял детей насиловать друг друга в качестве наказания, скончался. Об этом Накануне.RU рассказал официальный представитель семьи потерпевших.

По его словам, 77-летний педагог уволился после скандала, а позже пережил инсульт. До недавнего времени он был парализован, а накануне скончался. Ранее при допросе свою вину он отрицал, утверждая, что дети его не так поняли.

О вопиющих случаях стало известно в апреле 2023 года. Насилие в школе подавалось как "наказание" за непослушание. Такую методику, по словам пострадавших, якобы придумал один из педагогов, который привлек к надругательствам более старших ребят. Один из них уже выпустился из спецшколы, однако имел свободный доступ в учреждение.

Первой и пока единственной осужденной из педагогического состава спецшколы стала бывшая директор Наталия Поддубная. Ее признали виновной по ч.1 ст. 293 УК РФ – "халатность, повлекшая сексуальное насилие над воспитанниками учреждения". Она получила 11 месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 10%, а также запрет на два года на занятие руководящих должностей в образовательных учреждениях. Несмотря на это, она продолжает работать с детьми в качестве учителя географии в местной "золотой школе" №106.

В июле отправили в колонию и подростков, обвиняемых в изнасиловании детей.

Теги: Екатеринбург, спецшкола №124, педагог, изнасилование


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