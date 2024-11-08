Виталий Хоценко на малой родине Маршала Язова: Это был человек, на которого стоит равняться

8 ноября исполняется 100 лет со дня рождения яркого представителя легендарного поколения победителей маршала Дмитрия Язова. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в торжествах в честь юбилейной даты на малой родине в Оконешниковском районе.

Дмитрий Тимофеевич Язов ушёл из жизни в возрасте 95 лет. Жизненный путь последнего советского маршала насчитывает немало героических страниц и мужественных поступков.

Почтить его память в Доме культуры в Оконешниково собрались и те, кто знал его лично, и те, кто чтит героические и трагические страницы истории страны.

"Дмитрий Тимофеевич Язов прошёл непростой, тернистый путь. Его хорошо знают не только в Российской Федерации, но и в дальнем зарубежье. Фронтовик, сибиряк, последний маршал Советского Союза, министр обороны СССР. Президент Владимир Владимирович Путин называл его человеком исключительной силы духа. Это был человек, которым стоит гордиться, человек, на которого стоит равняться", - сказал Виталий Хоценко.

В Омской области особое отношение к личности маршала. В его честь названа казачья кадетская школа в столице региона, принято решение назвать его именем в Омске улицу.

В Оконешниковском районе к памяти о легендарном земляке относятся особенно трепетно. Дмитрий Тимофеевич родился и рос в небольшой деревне Язово.

Сегодня каждый житель Оконешниковского района знает о своем выдающемся земляке.

В местном историко-краеведческом музее открыта большая экспозиция, посвященная последнему маршалу Советского союза. В парке Победы на Аллее воинской славы на памятной плите увековечено имя доблестного защитника. В селе Язово создана историческая комната памяти маршала. Это один из центров военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Дмитрий Тимофеевич рос в большой сельской семье. С первых дней Великой Отечественной войны будущий маршал, ещё не успевший к тому времени окончить среднюю школу, рвался на фронт добровольцем, хотя ему не было и семнадцати. Был направлен на учёбу в Краснознамённое пехотное училище, на фронт прибыл в звании лейтенанта и сразу был назначен командиром взвода.

За время войны Язов успел поучаствовать в обороне Ленинграда, наступательных операциях в Прибалтике и блокаде окруженной Курляндской группировки немецко-фашистских войск. После окончания Великой Отечественной фронтовик продолжил карьеру военачальника.

В 1987 году генерал армии Дмитрий Язов возглавил главное оборонное ведомство СССР. Спустя три года ему было присвоено последнее в истории СССР звание Маршала Советского Союза. В сложные для страны годы он оставался верным Отечеству. Дмитрий Язов сохранил авторитет и уважение в военных кругах, активно участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи, оставался в строю до конца.