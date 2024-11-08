Виталий Хоценко на малой родине Маршала Язова: Это был человек, на которого стоит равняться

08 Ноября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Праздник непослушания с чак-чаком

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Омская область
Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко на малой родине Маршала Язова: Это был человек, на которого стоит равняться

8 ноября исполняется 100 лет со дня рождения яркого представителя легендарного поколения победителей маршала Дмитрия Язова. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в торжествах в честь юбилейной даты на малой родине в Оконешниковском районе.

Дмитрий Тимофеевич Язов ушёл из жизни в возрасте 95 лет. Жизненный путь последнего советского маршала насчитывает немало героических страниц и мужественных поступков.

Почтить его память в Доме культуры в Оконешниково собрались и те, кто знал его лично, и те, кто чтит героические и трагические страницы истории страны.

митрий Тимофеевич Язов прошёл непростой, тернистый путь. Его хорошо знают не только в Российской Федерации, но и в дальнем зарубежье. Фронтовик, сибиряк, последний маршал Советского Союза, министр обороны СССР. Президент Владимир Владимирович Путин называл его человеком исключительной силы духа. Это был человек, которым стоит гордиться, человек, на которого стоит равняться", - сказал Виталий Хоценко.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

В Омской области особое отношение к личности маршала. В его честь названа казачья кадетская школа в столице региона, принято решение назвать его именем в Омске улицу.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

В Оконешниковском районе к памяти о легендарном земляке относятся особенно трепетно. Дмитрий Тимофеевич родился и рос в небольшой деревне Язово.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Сегодня каждый житель Оконешниковского района знает о своем выдающемся земляке.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

В местном историко-краеведческом музее открыта большая экспозиция, посвященная последнему маршалу Советского союза. В парке Победы на Аллее воинской славы на памятной плите увековечено имя доблестного защитника. В селе Язово создана историческая комната памяти маршала. Это один из центров военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Дмитрий Тимофеевич рос в большой сельской семье. С первых дней Великой Отечественной войны будущий маршал, ещё не успевший к тому времени окончить среднюю школу, рвался на фронт добровольцем, хотя ему не было и семнадцати. Был направлен на учёбу в Краснознамённое пехотное училище, на фронт прибыл в звании лейтенанта и сразу был назначен командиром взвода.

За время войны Язов успел поучаствовать в обороне Ленинграда, наступательных операциях в Прибалтике и блокаде окруженной Курляндской группировки немецко-фашистских войск. После окончания Великой Отечественной фронтовик продолжил карьеру военачальника.

В 1987 году генерал армии Дмитрий Язов возглавил главное оборонное ведомство СССР. Спустя три года ему было присвоено последнее в истории СССР звание Маршала Советского Союза. В сложные для страны годы он оставался верным Отечеству. Дмитрий Язов сохранил авторитет и уважение в военных кругах, активно участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи, оставался в строю до конца.

Теги: дмитрий язов, виталий хоценко, маршал ссср, малая родина, военно-патриотическое воспитание молодежи


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети