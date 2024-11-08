Стоимость аренды жилья на Новый год в России выросла в два раза за год

Аренда квартир посуточно в России на предстоящие праздники подорожала в два раза. Наибольший рост наблюдается в новогодних столицах России: Великом Устюге и Мурманске. В этом году также популярным стал Киров, сообщает РБК. Такая информация содержится в исследовании "ЦИАН. Аналитики".

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Эксперты анализировали предложения по краткосрочной аренде с 30 декабря 2024 года по 2 января 2025 года. Сравнение велось со ставками на посуточную аренду в непраздничные дни.

Аренда квартир на Новый год сильнее всего прибавила в цене в Великом Устюге: в 4 раза. Теперь там можно снять квартиру за 9,3 тысяч рублей в день. В Мурманске жилье подорожало в 2,6 раза - 7,8 тысяч рублей. Эти города традиционно являются новогодними столицами России и притягивают много туристов.

В этом году новогодней столицей также стал Киров. В нем аренда подорожала вдвое - до 7,6 тысяч рублей.

Как отмечают эксперты, также подорожала аренда загородного жилья.