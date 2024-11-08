Вулкан Карымский вслед за Шивелучем выбросил столб пепла

Уже второй вулкан выбросил столб пепла на Камчатке. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

По данным ведомства, 8 ноября днем вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до трех километров над уровнем моря.

Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива. На его пути населенные пункты отсутствуют, отметили в МЧС.

Карымскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Напомним, вечером 7 ноября была зафиксирована активность на вулкане Шивелуч. Исполин выбросил пепел на высоту до 11 км. Ему присвоен "красный" код авиационной опасности.

В МЧС предупредили о выбросах пепла на высоту до 15 тысяч метров. Также говорится о том, что пепел может выпасть в населенных пунктах Усть-Камчатского района. Все учреждения работают в штатном режиме, но детей из садиков и школ распустили по домам.