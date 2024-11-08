В Тюмени по факту ДТП с маршрутным автобусом возбуждено уголовное дело

В Тюмени по факту ДТП с маршрутным автобусом возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров и эксплуатацию общественного транспорта, а также приняты меры профилактического характера.

Напомним, сегодня утром, автобус маршрута №6 въехал в опору камеры фотофиксации на перекрестке улиц Холодильной и Малыгина. Пострадали 10 человек. Все они - женщины в возрасте от 22 до 62 лет. У большинства ушибы и другие травмы. Всего в маршрутке находились 25 пассажиров.

Все пострадавшие доставлены в больницу.