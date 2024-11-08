Ростехнадзор нашел массу нарушений при подготовке Свердловской области к отопительному сезону

В Уральском управлении Ростехнадзора прошло совещание по готовности муниципалитетов Свердловской области к отопительному сезону 2024-2025 годов. Была отмечена масса нарушений.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, совещание провел глава Уральского управления Ростехнадзора Андрей Таранов. Он акцентировал внимание на необходимости качественной подготовки к осенне-зимнему периоду. Заместитель руководителя управления Евгений Дроздецкий в своем докладе подвел промежуточные итоги готовности муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к зиме.

Были отмечены характерные нарушения обязательных требований. По данным ведомства, они повторяются ежегодно. Среди них несоблюдение водно-химического режима; невыполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; эксплуатация теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения мероприятий по продлению срока его эксплуатации и многое другое.

Напомним, что вопрос с коммунальной инфраструктурой на Среднем Урале стоит достаточно остро. В середине октября в Новоуральске произошла крупная авария на сетях, на устранение которой ушло несколько дней. Жители закрытого города жаловались на отсутствие отопления и горячей воды. Глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев признавал, что высокий износ коммуникаций – "серьезнейшая проблема, которой необходимо заниматься системно".

После этого планировалось, что коммунальную инфраструктуру Свердловской области обсудят в Совете Федерации.