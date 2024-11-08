РЭФ-24 в Челябинске: Предприниматели, эксперты и финансисты ищут новые экономические решения

РЭФ-24 стартовал в Челябинске. Всего в списках выступающих на форуме заявлено более 300 спикеров, а участников форума — более трех тысяч.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, предваряя начало работы форума, отметил: «Русский экономический форум – мероприятие федерального масштаба, нацеленное, прежде всего, на внутреннюю экономическую повестку, на обсуждение существенных для экономического развития страны вопросов, нынешних вызовов, возможностей. Задача РЭФ — подготовить предложения, которые будут полезны для федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также Центрального банка России. По итогам первого форума в прошлом году был подготовлен сводный документ для правительства и регулятора, содержащий предложения по ускорению социально-экономического развития страны. И более 80% этих идей нашли отражение в стратегических документах и планах развития».

Первый день практически весь был посвящен вопросам денежно-кредитной политики и ее влиянию на реальный сектор экономики.

Заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк в ходе специальной сессии «Денежно-кредитная политика Банка России в современных условиях: новые вызовы и перспективы» отметил непростой характер дискуссии: «Хорошо, что мы начинаем об этом говорить, это важно для принятия решений. Деньги – ключевой фактор развития экономики. На прошлом форуме прозвучала формула 3Д-денег: длинные, дешевые и доступные. Сейчас с доступностью есть сложности».

Федеральные и региональные эксперты, представители региональных производственных компаний так или иначе в большинстве своем говорили о невозможности вкладывать денежные средства в новые проекты и наращивание мощностей, учитывая проблемы рынка труда и высоких ставок по кредитам.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов отстаивал, естественно, точку зрения Центробанка.

«Мы вынуждены повышать ключевую ставку, чтобы вывести экономику на сбалансированную траекторию. Если в условиях растущей инфляции мы начинаем снижать ключевую ставку, это приведет к оптимизации спроса, разгону цен, повышению инфляции и росту ставок. Уровень процентных ставок – это то, что формируется спросом и предложением», - отметил Кирилл Тремасов.

Управляющая отделением Челябинск Уральского главного управления Банка России Елена Федина. сообщила, что по большинству показателей социально-экономического-развития ситуация в регионе соответствует общероссийской. При этом динамично растет в структуре ВРП доля обрабатывающих производств.

«В сентябре 2024 года годовая инфляция в Челябинской области ускорилась до 7,7%, но по-прежнему оставалась ниже общероссийской и в целом по УрФО. Некоторое сдерживающее влияние оказывает растущее насыщение товарного рынка продуктами собственного производства», - констатировала Елена Федина.

Деловую программу первого дня РЭФ завершила пленарная дискуссия «Финансы, налоги и инвестиции: больше собрать – больше вложить, где взять деньги на все».

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин видит цели обсуждения так: «Нужно найти баланс денежно-кредитной политики с поддержкой ключевых отраслей для достижения национальных целей развития. Сегодня крупный бизнес остался драйвером экономического роста невзирая на беспрецедентные санкции. Он сумел занять ниши, которые освободились после ухода иностранных компаний. Так мы формируем новую структуру экономики, которая основана на высокотехнологичном импортозамещении. Важным фактором здесь является эффективное взаимодействие крупного, среднего и малого предпринимательства. В этой цепочке очень многое зависит от предсказуемости регуляторной политики как Центробанка, так и Правительства».

Первый заместитель губернатора Челябинской области, заместитель председателя комиссии Госовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Иван Куцевляк отметил необходимость изменения подходов в вопросах денежно-кредитной политики и рассказал об опыте Южного Урала в этой сфере: «В нашем регионе сильная инфраструктура поддержки, большое внимание этим вопросам уделяет лично губернатор Алексей Леонидович Текслер. Мы докапитализируем Фонд развития промышленности, применяем льготные ставки, действуют региональные программы субсидирования ставок под инвесткредиты. На уровне региона мы можем работать с малым и средним бизнесом. Для крупных компаний нужны другие решения. Учитывая разнообразие высокотехнологичных отраслей – металлургия, машиностроение, приборостроение, роботизация – нам нужна более тонкая настройка денежно-кредитной политики. Совместно такие решения могут выработать Центральный Банк и Правительство».

Статс-секретарь – заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов акцентировал внимание участников дискуссии на критериях, которыми руководствуются федеральные власти в части поддержки отраслей экономики: «Мы не можем оказывать поддержку всем секторам экономики. В текущих условиях мы фокусируемся на тех секторах, которые способствуют достижению целей технологического суверенитета. У бизнеса уже есть понимание объема доступных средств для инвестиций. Все налоговые изменения понятны. Возможна донастройка отраслевая, но широкомасштабных изменений больше не планируется».

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин отметил, что в текущей ситуации бизнес активно ищет новые источники финансирования. А исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Антон Урусов добавил, что в период высоких ставок бизнесу важно обратить внимание на акционерный капитал.

При всей остроте дискуссий первого дня Русского экономического форума в Челябинске общей мыслью была необходимость самого широкого диалога власти и бизнеса с тем, чтобы принимаемые решения были результатом договоренностей. Площадка форума в Челябинске стала в этом смысле крайне важным инструментом.

За три дня РЭФ'24 пройдет порядка 30 сессий.

Ключевым событием станет панельная дискуссия «РОССИЯ – 2030: Человек. Семья. Развитие», участие в которой примут заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.