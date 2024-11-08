08 Ноября 2024
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Общество Челябинская область В России
Фото: Накануне.RU

ВЦИОМ: Молодежь в России все меньше разделяет ценности семьи

87% наших граждан считают, что одна из важнейших целей для человека — это создание семьи. 85% считают, что в семье легче выжить и 82% уверены, что как бы ни менялся мир, традиционная семья всегда будет современной, показал опрос ВЦИОМ. О результатах на Русском экономическом форуме в Челябинске рассказал гендиректор Фонда ВЦИОМ, председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ Константин Абрамов.

Но не все так однозначно хорошо, потому что подобного мнения придерживаются в основном люди старшего поколения, а молодежь 18-24 лет чуть менее разделяет эти ценности, передает корреспондент Накануне.RU.

Инфографика ВЦИОМ, опрос про ценность семьи(2024)|Фото: скриншот трансляции Русского экономического форума

Как рассказал генеральный директор Фонда ВЦИОМ, молодежь в меньшей степени, чем более старшие поколения, озабочена созданием ячейки общества, а для рождения детей "выкатывает" условия.

Согласно проведенным опросам, необходимые условия для создания семьи у молодежи — это любовь (69%), уровень доходов (39-41%), позволяющий не зависеть от родителей, общий взгляд с будущим супругом на количество детей и методы воспитания (35%). Как оказалось, это топ-3. Дальше следует жилье для совместного проживания отдельно от родителей — так ответили 27% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, и 42% чуть старше от 25 лет до 34 года. Затем идет опыт совместного быта и замыкает список условий — чтобы партнеры подходили друг другу по уровню образования и культуры.

"На первом месте любовь, — радостно сообщил Абрамов. — Куда же без любви? Но после любви, конечно же, уровень доходов и жилье, все, что позволяет жить отдельно от родителей".

Тем не менее, даже 70% молодежи считают, что семья должна быть и это важно. Другой вопрос, сколько должно быть детей в семье. В 2014 году большинство ответило, что должно быть двое детей, сегодня приоритеты поменялись и 39%, то есть максимальное в этом году значение, ответили — трое. Но 38% считают, что двое. В 2014 году 10% считали, что хватит и одного, сейчас за одного голосуют лишь 3%.

"Пропаганда многодетности сделала свое дело, сдвиг пошел в сторону трех детей и больше, — говорит Абрамов. — Но посмотрите, что происходит с другой стороны, в 2014 году только 3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет говорили, что в семье может и не быть детей вовсе. 2024 года — уже 20% этой возрастной категории считают так. То есть 20% молодежи от 18 до 24 лет говорят, что в современной семье детей может и не быть. Практически в семь раз больше".

Исследователи заинтересовались, почему молодые пары не планируют заводить детей даже после вступления в брак. Провели онлайн-опрос на платформе "Неравнодушный человек" среди российских студентов. Ответы поразили. Самый частный ответ на вопрос почему вы не хотите заводить детей — желание пожить для себя. Так ответили 68% в целом, причем 72% женщин и 59% мужчин. Далее по ниспадающей: психологическая неготовность стать родителями, приоритет на карьеру, экономическая, а затем и политическая ситуации в стране, отсутствие жилья, достаточных финансовых средств, отсутствие подходящей второй половинки. Всего 14% ответили, что им мало государственной поддержки и поддержки будущих бабушек и дедушек. Замыкают список причин, что примечательно, такие ответы, как "в интернете и социальных сетях не поддерживают раннее рождение детей" — так ответил всего лишь 1% опрошенных. К слову, о запрещенной ныне пропаганде идеологии чайлдфри, может, она принесет тот самый 1%, но это не точно. Также 1% не заводит детей из-за неодобрения друзей.

Теги: вциом, рэф, опрос, семья, дети, традиционные ценности


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