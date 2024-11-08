На Русском экономическом форуме восхвалили Сталина

Первый вице-премьер ДНР Андрей Чертков похвалил экономическую политику Иосифа Сталина.

"Надо отдать должное Сталину, который в Донбассе с 1940-ых не развивал разрезную угольную промышленность. У нас в стометровой зоне лежат угли на большой территории. Сталин это оставлял неприкосновенным запасом на случай войны, и, честно говоря, во время Великой Отечественной войны эту часть угля использовали", - сказал Чертков в Челябинске на II Русском экономическом форуме.

Отметим, что в России появляется все больше памятников Сталину. В феврале 2023 г. в Волгограде в музее-панораме "Сталинградская битва" торжественно открыли памятники генералиссимусу Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому. 15 августа 2023 г. памятник Сталину открыли представители фонда культурного наследия "Русский Витязь" в Великих Луках (Псковская область). В августе 2024 г. вблизи села Курейка (Туруханский район Красноярского края), на берегу Енисея, по инициативе местных жителей установлен памятник Иосифу Сталину. Схожая скульптура появилась в октябре 2024 г. в Вологде, а в ноябре - в Находке Приморского края.