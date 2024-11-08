08 Ноября 2024
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Образование Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Учителей Екатеринбурга больше не станут заставлять посещать дома школьников

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки освободила учителей Екатеринбурга от обязанности посещать дома своих учеников. По данным, опубликованным на их сайте, подобные действия не входят в обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об образовании в РФ".

Напомним, местные педагоги пожаловались на необходимость приходить к своим ученикам домой, заполнять анкеты с данными об их семьях и описывать условиях проживания обучающихся. Такое распоряжение педагогам якобы давало руководство школ.

"После получения запроса Рособрнадзора, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отозвало письмо "О посещении семей обучающихся" и проинформировало об этом руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. Департаментом образования администрации города Екатеринбурга проводится проверка изложенных в СМИ фактов, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о привлечении должностных лиц к ответственности", - говорится в сообщении Федеральной службы.

Совещание на соответствующую тему было проведено между минобразования региона и представителями департамента образования Екатеринбурга, начальниками районных управлений образования, главами муниципальных районов и муниципальных округов.

"Работа по снижению бюрократической нагрузки в системе образования и контроль за исполнением принятых в этой сфере решений являются одним из главных приоритетов Рособрнадзора. Учитель должен быть избавлен от заполнения большого количества бумаг, которое не оставляет ему времени для непосредственной работы с учениками и подготовки уроков. И совсем уж вопиющи случаи, когда на учителей пытаются возложить какие-то дополнительные обязанности, не связанные с их профессиональной деятельностью. С каждым таким случаем мы будем разбираться индивидуально", – прокомментировал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Напомним, что педагоги, столкнувшиеся с нарушением их прав, могут обращаться на горячую линию Рособрнадзора по бюрократической нагрузке: stop_nagruzka@obrnadzor.gov.ru.

Теги: Екатеринбург, учитель, школьник


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