"Покупайте квартиру на море". Первый вице-премьер ДНР предложил перебираться в Донбасс

Первый вице-премьер ДНР Андрей Чертков предложил покупать жилье в республике.

"У нас – два теплых моря пять месяцев в году, Черное и Азовское. Ипотека – 2%. Цена – такая же, как в Челябинске. Берите квартиру на море. Не знаю, кто в ЛНР покупает, у нас 70% квартир покупают не жители ДНР", - сказал Чертков в Челябинске на II Русском экономическом форуме.

Ранее в России появился вариант обзавестись жильем сравнительно недорого. Речь идет об ипотечном кредите со ставкой в 2%. Правда, купить квартиру надо в Донецкой или Луганской народных республиках. С 30 октября ВТБ открыл прием заявок на льготную ипотеку для покупки первичного жилья в ДНР и ЛНР.

Ставка – 2% годовых на весь срок договора, который может достигать 30 лет. Желающие могут купить в указанных регионах готовое или строящееся жилье от застройщика. В рамках льготной программы для них действует минимальный размер первого взноса – 10,1% от стоимости жилья. Сумма кредита может достигать 6 млн руб., сообщает пресс-служба банка.

Между тем, после повышения ключевой ставки Центробанка до 21%, рыночная ставка по ипотеке в России достигла 27%. Переплата по такой ставке при покупке квартиры 50 кв. м за 12,5 млн рублей с первоначальным взносом 10% составит за 10 лет 21 млн руб., за 20 лет — 49 млн руб.