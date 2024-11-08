08 Ноября 2024
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Фото: Сергей Полюхов

На Ямале в уборке мусора приняли участие больше 3,3 тысяч человек

На Ямале экологи, волонтеры и местные жители собрали больше 400 тонн мусора, в том числе исторически накопленных отходов. Экоакции проходили все лето и осень в разных районах автономного округа, а также в труднодоступной тундровой и прибрежной зонах.

Участие в экспедициях и других мероприятиях приняли более 3,3 тысячи человек — вместе им удалось привести в порядок свыше 370 га территории полуострова.

Такие глобальные задачи, как забота о хрупкой природе Арктики, можно решить только сообща, прикладывая усилия государства, бизнеса и общественности, подчеркнул губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Искренне рад, что все больше северян вовлекаются в проекты по сбору вторсырья, уборке территорий, участвуют в субботниках и занимаются экопросвещением. Это движение стало действительно народным", - отметил он.

Экологические мероприятия на Ямале были организованы по проекту "Чистая среда", который ежегодно реализуется в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Инициативы поддержали "Газпромнефть-Ямал", "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" и "Газпромнефть-Заполярье". На предприятиях подчеркивают, что придерживаются высоких стандартов экологичности и применяют наилучшие технологии, доступные сегодня в отрасли.

"Тема сохранения окружающей среды для нас является приоритетной, наравне с производственной деятельностью. Компания применяет экологичные технологии, использует современное безопасное оборудование и реализует ряд природоохранных мер. Среди них - масштабные программы по лесовосстановлению и восполнению биоресурсов, сохранению целостности и надежности трубопроводов. Забота об экологии – это неотъемлемая часть и корпоративной жизни", – сказал Иван Петров, генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза".

В этом году волонтеры предприятий провели десятки экоакций. Так, вместе с общественниками из организации "Зеленая Арктика" убрали мусор в природном парке "Ингилор". Во время двухнедельной экспедиции они привели в порядок популярные туристические маршруты, места проживания коренных народов Ямала, а также разобрали заброшенную базу геологов в самой северной части Уральских гор.

Кроме того, летом больше 200 учеников ямальских школ в рамках проекта "Экология внутри" не только убирали мусор в своих населенных пунктах, но и устраивали тематические мероприятия - такие, как акция "Красота без вреда" по изготовлению игрушек из старых воздушных шариков. А благодаря просветительской инициативе "Сэр варк Яля" дети узнали о необходимости защищать ареал обитания белого медведя – главного символа Арктики.

"Наш проект "Чистая среда" – это больше, чем просто уборка территорий или экологическое просвещение. Наша цель – создать сообщество неравнодушных людей, которые осознанно подходят к заботе о природе и берут на себя ответственность за окружающую среду», — подчеркнула директор программы социальных инвестиций "Родные города" Ярина Сугакова.

В целом "зеленые" акции в этом сезоне при грантовой поддержке компании прошли в Ноябрьске, Муравленко, Тарко-Сале, селах Яр-Сале, Мыс Каменный, Новый Порт и других населенных пунктах Ямала.

Теги: уборка мусора, экологи, родные города, Чистая среда, газпром нефть


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