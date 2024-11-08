ЮУЖД объявила о запуске нового маршрута между Челябинском и Екатеринбургом

Начиная с 15 декабря 2024 года начинают ходить пригородные поезда по новому маршруту "Челябинск – Каменск-Уральский – Екатеринбург". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Пара скорых электричек будет курсировать ежедневно с остановками на станциях Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Храмцовская, Арамиль, Кольцово, Компрессорный Завод, Шарташ и о.п. Первомайская. На маршруте будет ходить электропоезд "Финист", время в пути составит 4 часа 18 минут.

Пригородный поезд №7048/7049 будет отправляться из Челябинска в 7:00 и прибывать в Екатеринбург в 11:18.

Пригородный поезд №7050/7047 будет отправляться из Екатеринбурга в 18:25 и прибывать в Челябинск в 22:43. Везде указано местное время.

Как отмечают на ЮУЖД, сейчас пригородные поезда между Екатеринбургом и Челябинском курсируют через Полевской, Верхний Уфалей, Кыштым и Аргаяш. Перевозки выполняются рельсовыми автобусами "Орлан". Новый маршрут через Каменск-Уральский даст свердловчанам и челябинцам дополнительные возможности для поездок. Перевозчиком выступит АО "Свердловская пригородная компания".

Напомним, что с середины октября пригородные поезда на Свердловской железной дороге перешли на зимний график движения.