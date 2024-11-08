Мировые СМИ бурно отреагировали на поздравление Трампа Путиным после выборов в США

За отношениями между Россией и США будут пристально следить. Как сообщает Федерал Пресс, так написало издание The Washington Times.

Мировые СМИ прокомментировали поздравление Дональда Трампа от Владимира Путина после выборов в США. Газета The Guardian пишет о том, что заявление Путина о готовности к диалогу с Трампом вызывает беспокойство в Киеве и многих других европейских столицах.

The Sun сообщает, что Путин готов поговорить с Трампом о будущем обеих стран.

Ранее Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". По его словам, Россия будет работать с любым президентом США, которого избрал американский народ.