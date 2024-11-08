Уже тысяча. Услуги репетиторов снова подорожали

Услуги репетиторов снова подорожали. Только по сравнению с третьим кварталом рост составил 6,5%, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на "Авито Работу".

По данным платформы, в третьем квартале количество вакансий для репетиторов в Москве выросло на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года. То есть именно настолько вырос спрос на них. Работодатели предлагают новым репетиторам, работающим полный день, 95 тысяч рублей в месяц (рост 6,5%). Чаще всего репетиторов нанимают онлайн-школы и разные образовательные центры. По крайней мере большинство предложений, размещенных на сайте "Работа.ру", идут именно от них. Они и платят больше. Самые востребованные - это репетиторы по физике, математике и информатике, а также по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. С учителями именно по этим важнейшим предметам беда, говорил президент РФ Владимир Путин, но глава Минпроса Сергей Кравцов "поправил" президента - у него никаких проблем нет.

Как писало Накануне.RU, Минпросвещения РФ сохранило неприлично низкие баллы на ЕГЭ для поступления в вузы, в том числе педагогические. Они составляют 35-40 баллов. По обществознанию проходной балл снижен с 45 до 42, а по русскому языку - повышен с 40 до 42. По математике - 39, а по истории - и вовсе 35. То есть поступить в вуз можно, не зная толком предметов, потому что 35-40 баллов из 100 — это даже не тройка по пятибалльной шкале.

Частный репетитор сегодня будет стоить минимум тысячу рублей за занятие. Такова стартовая цена для всех предметов ЕГЭ на портале "Профи.ру". Она может быть еще выше для опытных репетиторов или в случае особых требований выпускника.

Параллельно и рядом с системой образования вырос целый рынок репетиторских услуг, свидетельствующий о деградации системы, не способной дать нормальное образование, которое по сути стало платным. Так, 2023 году Рособрнадзор фактически признал, что школа дает только базовый уровень знаний, недостаточный для поступления в вуз. А ФГОС предполагают только некий "базовый уровень знаний", который и проверяется государственной итоговой аттестацией. Однако, как свидетельствует практика, этот уровень очень низкий, и без репетиторов выпускникам не обойтись. Половина одиннадцатиклассников работают с репетиторами, а если учитывать только абитуриентов, то большинство.

"Если хочешь сдать профильную математику или физику, без репетиторов не обойтись, но далеко не все могут себе их позволить", - заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

К слову, сами учителя считают репетиторство необходимым для успешной учебы, что является своего рода саморазоблачением системы.

Рынок репетиторства подпитывает и система ЕГЭ, которую накануне резко раскритиковала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она назвала его "издевательством над нацией". Ведь в школе дается одно, а на ЕГЭ вопросы другие.

Пока же власти верят, что репетиторы скоро вернутся в школы. Это произойдет после того, как там снизят бюрократическую нагрузку, заявил летом глава Рособрнадзора Анзор Музаев. И тогда репетиторы пойдут работать в школу за 20 тысяч рублей в месяц?