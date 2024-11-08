The Economist: Пятая часть солдат ВСУ дезертировала с поля боя

Почти пятая часть солдат ушла в самоволку со своих позиций. С таким заявлением выступил источник в Генеральном штабе ВСУ.

Высокопоставленный украинский военный командир признает, что на некоторых из самых тяжелых участков фронта наблюдается упадок морального духа, пишет The Economist.

В конце октября 2024 г. выяснилось, что на Украине уже более 100 тыс. человек самовольно оставили воинские части, то есть дезертировали. Об этом на местном телевидении заявила депутат Рады Анна Скороход. Она назвала суммарные цифры за два с половиной года.

Ранее сообщалось, что с начала года на Украине завели более 30 тысяч дел из-за дезертирства. Хотя Рада летом приняла закон, направленный на противодействие этому процессу, который все больше набирает обороты. Он состоит в том, что военнослужащие, впервые совершившие самовольное оставление части или дезертирство, могут вернуться на службу с сохранением даже всех социальных выплат. И освобождаются от уголовной ответственности. По возвращении в часть они будут восстановлены в правах, хотя это требует одобрения командира. Однако массовое дезертирство закон не остановил, да и украинское общество в целом благосклонно относится к дезертирам и уклонистам (две трети их понимают и не осуждают).