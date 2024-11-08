IKEA продала последний актив в России

Шведская компания Ingka Group, которая владела IKEA, продала последний актив в России – склад в подмосковном Есипово. Об этом сообщает РБК.

Контроль над складским комплексом площадью 180 тыс. кв. м перешел к предпринимателю Роберту Узилову. Он является совладельцем четырех компаний — ООО "ИК «Юго-Восток", ООО "Старк", ООО "Фуд Логистик" (логистический оператор агрокластера "Фуд Сити") и ООО "Достижение".

Ранее Газпромбанк подтвердил покупку у шведской Ingka Centres сети торговых центров МЕГА в России. В рамках сделки Газпромбанк получил 14 торговых центров (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде) общей площадью 2,3 млн кв. метров.

IKEA объявила об уходе с российского рынка после начала военной спецоперации в феврале 2022 года. Компания устроила онлайн-распродажу товарных остатков.