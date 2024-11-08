Самолет "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга аварийно сел в аэропорту Владивостока

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Екатеринбурга, совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока. В обстоятельствах уже разбирается прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в Дальневосточной транспортной прокуратуре, сегодня в 5 часов 50 минут по местному времени в международном аэропорту Владивосток в связи с технической неисправностью произведена аварийная посадка самолета авиакомпании "Уральские авиалинии". Самолет следовал по маршруту "Екатеринбург – Владивосток", на борту находились 164 пассажира. Что это за неисправность, в ведомстве не уточняют.

Посадка прошла благополучно, помощь аварийно-спасательных служб не потребовалась. Как отметили в прокуратуре, ситуация привела к задержке рейса "Владивосток – Екатеринбург", запланированного к вылету сегодня в 8.20. Теперь вылет перенесен на 15.00, отправления ожидают 127 пассажиров. Перевозчиком приняты меры по организации питания и размещению людей.

Напомним, недавно прокуратура отреагировала на жалобы пассажиров "Уральских авиалиний" на незаконный отказ в перелете. Компании было объявлено предупреждение.