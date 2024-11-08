Мужчину, которого подозревают в передаче сведений о России Украине, задержали в Крыму

Жителя Крыма задержали по подозрению в передаче сведений о вооруженных силах Российской Федерации Украине, сообщает Telegram-канал УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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По сведениям силовиков, мужчина установил контакт с представителем украинской разведки. Задержанный передавал сведения о местах дислокации военных объектов и средств противовоздушной обороны в Феодосии.

"Установлено, что житель Ленинского района Республики Крым, 1992 г.р., инициативно установил контакт с Главным управлением разведки министерства обороны Украины и передавал представителю иноспецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе", — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.