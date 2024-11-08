Минстрой захотел продлить срок работы старых лифтов

Министерство строительства и ЖКХ России может продлить срок работы расположенных в жилых домах лифтов, которые уже включены в программу капитального ремонта. Речь идет о продлении до февраля 2030 г.

Минстрою легче пересмотреть сроки годности лифтов, чем экстренно ремонтировать, тем более, до 2030 г. на это потребуется 400 млрд руб. Учитывая большой объем работы, министерство предлагает внести поправки в действующее регулирование – продлить срок действия этих лифтов на пять лет.

В программу включены 575 тыс. лифтов. У 64 тыс. из них срок годности истекает в феврале 2025 г., еще у 56 тыс. – в ближайшие пять лет, пишут "Известия".