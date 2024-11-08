Эксперт: Российские соискатели начали диктовать условия работодателям, а не наоборот

На Русском экономическом форуме в Челябинске в ходе дискуссии по ситуации на рынке труда генеральный директор Фонда ВЦИОМ и председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ Константин Абрамов рассказал о результатах опроса сотрудников и соискателей. Из опроса стало ясно: в России сложился рынок не работодателя, а работника.

Об этом говорит то, что 72% респондентов сообщает об отсутствии в своем окружении людей, которые в последнее время потеряли работу. Кроме того, соискатели "якорятся" – в последнее время они более склонны к тому, чтобы менять место работы. Происходит снижение тревожности работников.

Опрос ВЦИОМ много внимания посвятил предпочтениям соискателей, особенно молодежи, относительно выбора профессий и компаний. Рейтинг работодателей возглавили: "Тинькофф банк" (находится на первом месте по предпочтениям среди молодежи от 18 до 24 лет), на втором месте – "Газпром", на третьем – "Сбер", следом идут "Яндекс", ВК и "Роснефть".

Среди решающих факторов, определяющих выбор того или иного места работы, зарплата оказалась на первом месте, на втором – выполнение обязательств перед работниками, на третьем – коллектив. Возможность удаленной работы находится на последнем месте, при этом Абрамов подчеркивает, что в зависимости от возраста и конкретных отраслей факторы могут меняться.

Респондентов спросили и о том, какие профессии они считают престижными. Рейтинг возглавили IT-специалисты и врачи. Следом идут силовики. На третьем месте – рабочие профессии, такие как слесарь, сварщик, электрик.

Константин Абрамов заявил о том, что между работодателями и государством сложился консенсус по демографической повестке – ее "подхватили" крупнейшие корпорации страны. Так, работодатели стали более лояльно относиться к уходу работниц в декретный отпуск, что ранее трудно было себе представить. Это сложилось в том числе и потому, что за компетентных работников, даже если они решаются завести детей, сложилась острая конкуренция. Найти замену гораздо сложнее, чем "подождать" квалифицированную сотрудницу и сделать ей удобный график работы, позволяющий заниматься и детьми.