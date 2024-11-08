Time: РФ будет заинтересована в предложении Трампа заключить сделку по Украине

"Русские будут заинтересованы", если убедятся, что избранный президент США Дональд Трамп действительно решил заключить сделку с российским коллегой Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта, пишет Time.

Издание ссылается на бывшего высокопоставленного американского чиновника. По его мнению, Россия получает "много предложений по этому поводу". Однако Москва не намерена отвечать, пока Вашингтон не решит, что конкретно хочет предложить.

Как сообщалось, в переходной администрации Трампа идет обсуждение нового сценария завершения конфликта между Россией и Украиной. WSJ отмечает, что этот план схож с тем, как его описал в сентябре избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Тогда он заявлял, что линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной, Украина сохраняет свою независимость и суверенитет, а Россия получает от Украины гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО.

Напомним, Трамп неоднократно обещал, что остановит конфликт на Украине за одни сутки. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США действительно в состоянии поспособствовать завершению данного конфликта, хотя это нельзя сделать за одну ночь.